Studente di Sorrento perde la vita in un incidente stradale insieme alla sua fidanzata

Francesco Maresca, 23enne di Sorrento, si era trasferito a Roma per studiare. Oggi, dopo alcuni giorni di vacanza, stava facendo ritorno nella capitale insieme alla sua fidanzata, ma un tragico destino ha deciso diversamente. Erano circa le 17.30 quando, percorrendo l’Autostrada A1 Napoli Milano alla guida della propria autovettura, giunto all’altezza di San Cesareo in provincia di Roma, il mezzo si è fermato sulla carreggiata a causa di un guasto. I due ragazzi sono scesi per andare a porre il triangolo rosso ma sono stati travolti da un’auto proveniente ad alta velocità. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polstrada, i Vigili del Fuoco di Colleferro e le ambulanze del 118 ed è stata temporaneamente chiusa la direzione Nord. Purtroppo per Francesco e la sua fidanzata 22enne, Anna Donezelli di Roma, non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente dell’auto investitrice è rimasto gravemente ferito.