Strada Statale 268 “del Vesuvio”: da domani limitazioni nella tratta tra gli svincoli di Somma Vesuviana e Ottaviano Centro/Zona Industriale

A partire domani, sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, saranno attive limitazioni al traffico in entrambe le direzioni lungo la tratta compresa da Somma Vesuviana-Cupa di Nola (km 8,200) ad Ottaviano Zona Industriale (12,300).

Nel dettaglio, fino a sabato 8 settembre, rimarrà chiuso il tratto Somma Vesuviana-Cupa di Nola (km 8,200) ad Ottaviano Zona Industriale (12,300), per la corrente di traffico in direzione Angri. Nello stesso arco temporale rimarrà chiuso il tratto tra gli svincoli di Ottaviano Zona Industriale (12,300) ed Ottaviano Centro (9,500), per la corrente di traffico in direzione Napoli.

All’uscita degli svincoli il percorso sarà segnalato in loco con apposita segnaletica.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di raddoppio e completamento della statale, già fruibile – a doppia carreggiata – tra Ottaviano Zona Industriale e Poggiomarino-San Giuseppe Vesuviano Sud, per una lunghezza di oltre 8 km.