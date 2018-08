Spiaggia di Tordigliano a Positano, troppi yacht ed il mare risulta inquinato. VIDEO

Proprio come volevasi dimostrare nel mese di Agosto, periodo clou della stagione turistica in corso, si concentrano come al solito un eccessivo numero di imbarcazioni che finiscono col sporcare ed inquinare le nostre bellissime acque, come da video postato nell’articolo. Una situazione che dovrebbe essere risolta una volta per tutte, per il bene dei bagnanti, che non possono rischiare di beccarsi malattie dovute all’acqua inquinata e terribilmente sporca come preferiamo mostrarvi in maniera del tutto trasparente e chiara.