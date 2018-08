Spiaggia di Atrani tra le top 15 d’Italia! Le prime 10 sono tutte al SUD!

Secondo Skyscanner, il motore di ricerca internazionale inerente alle offerte dei voli di tutto il mondo, la spiaggia di Atrani risulta essere tra le prime d’Italia ed attenzione, c’è da premettere e sottolineare una cosa importante per il nostro Sud Italia: le prime 10 spiagge d’Italia, secondo Skyscanner, sono tutte al Sud. Soltanto dall’undicesima posizione in poi ne intravediamo una del Nord.

Gli apprezzamenti di Skyscanner

Skyscanner, addirittura, riserva parole bellissime ed uniche nei confronti di Atrani e della sua spiaggia, divisa in due parti dalla foce del fiume Dragone: “Il profumo dei limoni, la buona tavola ed un’atmosfera calda come il sole che la riscalda: benvenuti in Costiera Amalfitana! Il comune di Atrani, uno dei Borghi più belli d’Italia, domina il mare dalla sua roccia stretta tra i Monti Civita e Aureo ed attende i viaggiatori con la bellissima spiaggia cittadina, tagliata in due dalla foce del fiume Dragone, in estate affollata ma pur sempre spettacolare. Lasciare l’auto al parcheggio limitrofo sarà un’ardua impresa, ma si può sempre raggiungere la spiaggia con una passeggiata da Amalfi, grazie ad una stradina che costeggia il mare. Ad Atrani per trovare il paradiso non serve salire a bordo di una barca, ma basta scendere sulla cala ai piedi del pittoresco abitato, un borgo famoso per “O Sarchiapone”, una prelibatezza a base di zucca lunga, formaggio e carne.”

La classifica delle spiagge

Come già detto, le prime 10 posizioni delle spiagge più belle d’Italia sono tutte attribuite al Sud Italia. Al primo posto c’è “Cala Monte Turno” a Castiadas, in Sardegna; a seguire: “Grotta della Poesia a Roca Vecchia (Lecce)”, “Spiaggia di Michelino”, Parghelia a Vibo Valentia; “Tonnara di Scoppello” a Castellammare del Golfo a Trapani, “Capo Malfatano” a Tuelada (Cagliari); “Spiaggia di Atrani” nella sesta posizione; ancora al settimo posto la “Spiaggia di Portixeddu” a Sant’Antioco in Sardegna, “Spiaggia di Caminia” a Catanzaro; “Spiaggia di Vendicari” in provincia di Siracusa; ed alla decima posizione, l’ultima per il Sud: la “spiaggia di Masua a Iglesias in Sardegna”.

Al Nord Italia si parte dalla undicesima posizione: “Spiaggia di Fegina” a Monterosso al Mare in provincia di La Spezia in Liguria; “Spiaggia dell’Angolo” a Sperlonga in provincia di Latina; “Spiaggia di Montesilvano” a Pescara; “Spiaggia dei Frati a Numana” in provincia di Ancona ed, infine, la “Cala del Gesso” in Monte Argentario in provincia di Grosseto.