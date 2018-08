Spaccio di droga pesante, arrestato 21enne africano nel salernitano

Nel salernitano, precisamente a Battipaglia, è stato arrestato un africano che spacciava droga in una roulotte nacondendosi per bene per non farsi scoprire. La cosa andava avanti da un po’ di tempo. La polizia di Battipaglia si è messa sulle sue tracce e proprio oggi ha effettuato una perquisizione domiciliare. Il giovane era residente a Campolongo, ad Eboli, ma non possedeva un regolare permesso di soggiorno per risiedere sul territorio nazionale.

La droga sequestrata

La polizia ha trovato un grande quantitativo di droga nelle mani dell’africano: 12 grammi di cocaina, 21 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish oltre ad un bilancino digitale, stava per venderla. Il giovane senza regolare permesso di soggiorno, è stato dapprima accompagnato presso il carcere di Salerno su predisposizione del PM ed inoltre, successivamente, è stata avviata la procedura per l’espulsione dal Paese.