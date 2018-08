Sorrento, video e foto hard su Facebook: ricattato 66enne del posto

Guai per un 66enne di Sorrento. Un uomo originario del comune costiero è l’ultima di una serie di lunghe vittime degli ormai celebri ricatti legati a foto e filmini hard su Facebook. A parlarne, questa volta, è Metropolis. Il pensionato ha cominciato a scambiare due chiacchiere con un contatto che sembrava appartenesse ad una bella ragazza.

In seguito ad un primo approccio formale, alcuni giorni dopo, la donna ha cominciato a fare delle domande al malcapitato che lasciavano intendere che quest’ultima cercasse qualcosa in più dell’amicizia. Si crea così, in breve tempo, un rapporto più intimo che è culminato con lo scambio di foto e video hot.

Ecco allora che è partito il ricatto da parte del contatto che ovviamente è risultato essere un profilo fake: “Dammi 3000 euro altrimenti pubblico i filmati e le foto su Facebook”. Il 66enne, dopo aver cancellato il proprio account Facebook, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato ed è partita così una querela.