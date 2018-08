Sorrento un pastore tedesco massacra una barboncina davanti a tutti, pericolo anche per bambini

Assurdo quello che è successo questa mattina alle 11: 30 circa a Sorrento nei pressi dell’ Ulysse in via del mare esattamente in un vicoletto alle spalle di apreda una donna stava parcheggiando con ciclomotore con dietro sulla pedana un barboncino una maltese e mentre stava parcheggiando passa un cane che col padrone un cane pastore tedesco che la zona e se la porta via la massacra nonostante siano intervenute 3 o 4 persone dal Mirage l’albergo lì vicino per cercare di salvarlaassurdo qu si ripresenta il problema grave di chi gira con i cani senza museruola bisogna assolutamente coniugare il rispetto per gli animali con quello delle regole civili che fra l’altro toccano anche altri animali stessi come in questi casi ma poteva anche capitare un bambino