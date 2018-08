Sorrento. Ultimati i lavori al Palazzetto dello Sport

Sono stati ultimati i lavori alla copertura del Palazzetto dello Sport, la struttura ubicata in via Atigliana, a Sorrento.

“Finalmente possiamo nuovamente contare su una struttura in grado di ospitare allenamenti e gare – commenta il consigliere comunale Federico Cuomo – Nei giorni scorsi abbiamo infatti terminato gli interventi che hanno interessato il tetto. La copertura presentava infatti problemi di impermeabilizzazione, che sono stati risolti. In questo modo eviteremo disservizi, restituendo alla città il suo Palazzetto dello Sport. Un ringraziamento particolare al Rup, Alfonso Donadio, al direttore dei lavori, Mario Gargiulo e al responsabile della sicurezza, Luigi Desiderio per l’impegno profuso”.