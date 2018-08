Sorrento: Trasporto scolastico, la Cooperativa Tasso in prima linea

Il Consiglio di Stato rimette definitivamente in corsa Autolinee Tasso per il servizio di trasporto scolastico. Tanto da sospendere la sentenza con cui il Tar Campania, a metà estate, aveva confermato l’esclusione della società, unica partecipante alla gara triennale da novecentomila euro indetta dal Comune di Sorrento. I magistrati di Palazzo Spada entreranno nel merito della querelle soltanto a inizio 2019, ma intanto hanno “congelato” il provvedimento di esclusione della gara assunto dal Comune che si era espresso negativamente sull’impresa di Ronca in presenza di un parere dell’Anac. L’imprenditore che guida la ditta,Alfonso Ronca, assieme al dirigente comunale Antonino Giammarino, è sotto processo dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con l’accusa di aver pilotato l’appalto precedente riguardante proprio il servizio scuolabus.

Le ipotesi di cui gli imputati devono rispondere sono turbata libertà degli incanti e falso. Secondo i difensori di Ronca – gli avvocati Michele Coppola e Francesco Savanelli – il solo decreto di rinvio a giudizio non fa scattare la contestazione di “illecito professionale” punibile con l’esclusione della società dell’imprenditore di Sorrento. Nuovo gestore, invece, che non è stato ancora trovato. Nel frattempo, silurata Autolinee Tasso, il Comune ha riproposto un secondo bando, tuttora aperto e a cui la società di Ronca non ha partecipato in virtù dei precedenti “sfavorevoli” e del giudizio pendente al Consiglio di Stato.

La tesi del Tar

Tesi riproposta al Consiglio di Stato e che risulta ora vincente.

Le cifre 3 anni

Il bando del Comune di Sorrento è di durata triennale. Al momento, è in corso la seconda procedura di assegnazione, forse da annullare.