Sorrento, tentativo di furto su bus in Via degli Aranci. La gente recupera il portafoglio

Sorrento . Tentativo di furto stamattina su un bus di linea su via degli aranci . Il ladro – con la scusa di spingere una signora- gli prende il portafogli dala borsa. ma la signora e gli altri si accorgono della cosa. Il ladro fugge inseguito . il bus si ferma per aspettare i passeggeri . , un suo amico ” interrogato” dagli altri passeggeri fa finta di non sapere niente ma dice ” che il portafogli sarà a terra” e in fatti li viene trovato . fortunatamente a Sorrento la gente non fa finta di niente….

