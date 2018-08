Sorrento: Solidarietà per la tragedia a Genova, sospesi i fuochi pirotecnici stasera il comunicato ufficiale

I tragici eventi di Genova hanno colpito la sensibilità di tutti i cittadini di Sorrento e dei nostri ospiti.

Nel profondo rispetto dei valori di umana solidarietà le aziende Bellevue Syrene, Hotel Continental e l’Hotel Imperial Tramontano hanno deciso di sospendere lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in programma per stasera e si uniscono al lutto per l’immane tragedia che ha colpito il nostro Paese.

PRESS

The tragic events of Genoa have affected the sensitivity of all the citizens of Sorrento and our guests.

In keeping with the values of human solidarity, the companies Bellevue Syrene, Hotel Continental and HotelImperial Tramontano have decided to suspend the show of pyrotechnic fires planned fortonight and they are united in mourning for the terrible tragedy that has struck our country.