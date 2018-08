Sorrento, scoperto mentre tenta di rubare auto ad un 33enne di Sant’Agnello: fermato 37enne

Fermato in flagranza di reato mentre tenta di rubare un’auto. E’ andata decisamente male ad un 37enne originario di Nola questa notte. A.M., già noto alle Forze dell’Ordine, stava tentando di mettere in moto una Fiat 500 di proprietà di un 33enne di Sant’Agnello parcheggiata su via degli Aranci a Sorrento, quando è stato scoperto dai Carabinieri. Quest’ultimo ha potuto fare poco quando gli uomini della radiomobile che pattugliavano la zona l’hanno beccato. Ora per lui, dopo le formalità di rito, è previsto il processo per direttissima per furto aggravato di autovettura.