Sorrento, scontro frontale sulla Statale. Traffico in tilt anche sulla Napoli-Salerno per incidente

Traffico in tilt e incidenti in Penisola Sorrentina. Viabilità a rilento a Sorrento, con regime di senso unico alternato nel tratto tra il Grand Hotel Capodimonte e il Nube d’Argento a causa di uno scontro frontale tra una moto e un’automobile, avvenuto sulla Strada Statale 145. Non si conosce ancora l’entità del sinistro, le persone e i mezzi coinvolti. Un altro incidente nei pressi della sopraelevazione di Castellammare di Stabia, ha rallentato il traffico anche sull’A3 Napoli-Salerno. Si attendono aggiornamenti.