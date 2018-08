SORRENTO/SANT’AGNELLO. IL MARE DI OGGI 21 AGOSTO

Foto,video e articolo Lucio Esposito

Prosegue quello che forse impropriamente abbiamo denominato SORRENTO YACHTING FESTIVAL 2018, con l’arrivo di altre belle e interessanti barche.In esse leggiamo, per chi sa guardare, la storia della navigazione e della marineria, parlando di architetture navali, navi e marinai. Stamane, di primo impatto, vedendo questo grosso rimorchiatore,al centro della rada sorrentina, abbiamo pensato a qualche festa, è tradizione ormai che alla Madonna di Porto Salvo, o alla madonna di Cassano intervengano i rimorchiatori riuniti napoletani, per omaggiare e fare scenografia con lo spruzzo a farfalla dei loro antincendio, ma poi guardando bene ci siamo accorti che a poppa anziché il grande gancio di traino, vi erano le sdraio e la passerella per scendere in acqua. Si Tratta di un riattamento a yacht di lusso SEA RANGER a Schichau Unterweser Converted Superyacht,nel 1973 originariamente costruito come rimorchiatore di alto mare poi trasformato da exterior design by Jack Setton, with interior design by Heinz Vollers.

Ma la barca più interessante, è questa piccolina, davanti al Parco dei Principi.

Lo yacht classico ALBACORA OF TORTOLA è stato costruito da Wilton-Fijenoord nel 1948. Nel 2004 è stata acquistata dal suo attuale proprietario tedesco, che ha portato lo yacht in Germania per un’importante ristrutturazione. La ristrutturazione è iniziata nel cantiere navale di Sietas, ma è stata completata dalla Norderwerft ad Amburgo lo scorso anno. Lo yacht Albacora di Tortola appare nel 1982 in “The Gendarme and the gendarmettes”, l’ultimo film del tandem Louis de Funès – Jean Girault. Ideato e interpretato da Jean-Louis Richard. Albacora of Tortola è stata costruita nei Paesi Bassi nel 1948. I numerosi lavori di ristrutturazione ricevuti nel 1996-1997 sono stati eseguiti con cura, in modo da conservare il suo fascino e la sua eleganza originali. Negli ultimi dieci anni, il suo porto di origine è stato Amburgo. Albacora di Tortola è nota agli appassionati di yacht per le sue crociere organizzate nel Mediterraneo o nei Caraibi.

Sul ponte principale, i passeggeri possono rilassarsi in una vasca idromassaggio. All’interno ci sono stanze con bagni, oltre a diverse sale. Gestito da 9 membri dell’equipaggio, l’Albacora può ospitare 10 passeggeri a bordo.