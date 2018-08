Sorrento, restyling bagni Regina Giovanna: approvato progetto da 3,5 milioni

Continua a rinascere pian piano il sito archeologico dei Bagni della Regina Giovanna a Sorrento. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Metropolis pare sia arrivata l’attesa autorizzazione paesaggistica per il progetto comunale che prevede il restyling del sito.

Il progetto in questione, del valore di circa 3,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di un’area pic-nic, in modo tale da poter rendere quanto più fruibile l’area ai turisti e ai cittadini di Sorrento e un restyling completo della strada che porta a mare. Il progetto, che si estende su un’area di quasi 60 mila metri quadri, è stato ideato dal dirigente del terzo dipartimento, ingegner Alfonso Donadio.

Oltretutto, sarà necessario il giudizio del funzionario archeologico responsabile prima di ogni opera.

Il sito archeologico è in netto miglioramento per quanto riguarda la gestione. Già ravvisammo ciò nelle scorse settimane, quando abbiamo trovato all’ingresso un guardiano e una ragazza che fornisce informazioni a turisti provenienti da tutto il mondo. Ricordiamo che questo sito archeologico, probabilmente è uno dei pochi posti al mondo in cui si può immergere in una Villa Romana del I secolo d.C..