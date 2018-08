Sorrento, ramo si schianta in Piazza Lauro

Sorrento, Penisola Sorrentina. Dopo il maltempo e i violenti venti che si sono abbattuti ieri sera sulla Penisola, a Sorrento un ramo si è schiantato in Piazza Lauro, finendo per travolgere alcune strutture che fortunatamente erano deserte al causa delle intemperie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, che hanno rimosso il tutto e ripristinato la situazione. Già in passato è stato registrato più volte in questa centralissima piazza, la caduta di alberi o piante, che in alcuni casi hanno coinvolto anche delle automobili in sosta. La foto è di Diego Ambruoso.