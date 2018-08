Sorrento punta a togliere gli autobus dal centro, al via bando per allargamento di Via Marziale . La strada che porta da Via degli Aranci alla Stazione della Circumvesuviana per intenderci e da li al Corso Italia . Lo scopo è proprio quello di evitare al massimo gli autobus, e la circolazione, nel centro della Città del Tasso e quindi rendere più vivibile la città con un incremento economico non indifferente, come si vede col nuovo Corso Italia.

L’intervento doveva farsi già cinque anni fa , vice sindaco Giuseppe Stinga, il quale aveva anche promosso una delibera di Giunta per realizzare il progetto preliminare con tanto di accordo già raggiunto con l’Eav. L’azienda di trasporti, infatti, per consentire l’esecuzione dei lavori dovrà cedere al Comune parte del piazzale utilizzato come deposito per i pullman di linea che sorge proprio a ridosso di via Marziale.

Il progetto, che aveva ottenuto anche il via libera degli enti preposti alla tutela ambientale, per circa 4 anni è poi rimasto in un cassetto dell’ente di piazza Sant’Antonino salvo essere rispolverato negli ultimi mesi. Esigenza maturata anche allo scopo di decongestionare ulteriormente il centro di Sorrento dopo la chiusura al traffico del corso Italia tra piazza Tasso e piazza Veniero decisa in seguito al completamento dei lavori di restyling che, almeno per ora, hanno portato alla completa pedonalizzazione dell’arteria.

Lo scorso mese di giugno, quindi, la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo ha recuperato il progetto dell’architetto Giovanni Mauro, peraltro già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, finanziandolo con una cifra totale di 440mila euro da reperire attraverso l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

In base a quanto prevede la delibera dell’esecutivo cittadino, quindi, il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Sorrento, l’ingegnere Alfonso Donadio, ha predisposto gli atti di gara alla quale saranno invitate 20 ditte contattate attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le quali saranno chiamate a presentare la loro migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in base all’elaborato definitivo che tiene conto delle prescrizioni della Soprintendenza: “conservazione degli alberi di alto fusto, il muro di contenimento su via Marziale in pietrame deve essere realizzato senza stilatura dei giunti, la pavimentazione stradale deve essere in pietra lavica e la recinzione metallica deve essere di colore grigio”.

“L’allargamento di via Marziale risulta strategico per l’eliminazione del traffico pesante dal nucleo centrale e storico di Sorrento oltre che per la sicurezza dei pedoni grazie alla realizzazione di un marciapiede che consenta loro di percorrere agevolmente la strada – spiega il sindaco Cuomo -. L’intervento, inoltre, garantirà un migliore accesso dei mezzi dell’Eav al deposito ed una migliore intermodalità di scambio dei trasporti urbani ed extra con riflessi positivi e benefici effetti sulla maggiore sostenibilità ambientale del territorio”.

l progetto esecutivo redatto dall’architetto Giovanni Mauro prevede un costo dei lavori, così come modulati, di 440 mila euro.Il fine è quello di eliminare il traffico pesante dal nucleo centrale e storico del circuito cittadino. L’intervento prevederà anche la realizzazione di un marciapiede che migliorerà il livello di sicurezza dell’arteria.

Un intervento che, come precisato nella relazione di accompagnato alla delibera di Giunta, si prefigge…

“…la riqualificazione del territorio con le precipue finalità di eliminare il traffico veicolare dei pullman pubblici e privati e dei camion commerciali transitanti tra Piazza Tasso, Piazza A. Lauro e la stazione ferroviaria della Circumvesuviana convogliandolo più direttamente da Via degli Aranci su Via Marziale e permettere così di raggiungere il piazzale antistante la stazione ferroviaria della Circumvesuviana – senza passare dunque per il Centro

Storico, per Piazza Tasso ed il Corso Italia”.

Insomma una buona iniziativa che dimostra come liberare dal traffico i centri sia la soluzione per una migliore vivibilità e qualità della vita e dell’intera struttura socio economica