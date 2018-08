Il Sorrento prosegue nella sua amlgama

Due amichevoli che hanno messo in luce come sta continuando il lavoro svolto

Sorrento – Sotto il sole cocente e nonostante a molti metri sul livello del mare, il Sorrento continua nella sua amalgama con due amichevoli che hanno messo in luce come sta continuando il lavoro svolto.

Un duro lavoro con il sudore che cola come la resina dai pini, ma mister Guarracino anche questa stagione cercherà di miscelare quelli della scorsa stagione con quelli che sono arrivati in questa, tutti non si tirano indietro volendo mettere nel loro carniere quello che stanno imparando in terra irpina.

Come si parlava, un duro lavoro che “sarà difficile smaltirlo”, afferma il mister in seconda Luigi Cappiello, e riferendosi alla scorsa stagione: “Quello svolto lo scorso anno è un qualcosa di fantastico, vediamo con molti che si sono aggregativi far sognare ma non sarà facile”. E di fatti non lo è visto quello che sta accadendo con le squadre come Bari ed Avellino che dovranno ripartire dalla serie D. Una serie nella quale uno dei cardini potrà essere il difensore Guarro che “trascina, è una forza incredibile anche fuori dal campo, lo definiamo una macchina 24h su 24h perché trascina anche i ragazzi che sono in difficoltà”. Sulla squadra afferma che “è stata allestita nel modo giusto da mister Guarracino e poi vedremo”.

Lo si sta iniziando a vedere con le prime amichevoli, anche se non sono un test attendibile, ma solo fino ad un certo punto, per vedere a che punto è il lavoro svolto; nella prima, contro l’Equipe Sannio, e nella seconda, contro il Ponteromito, si è valutata l’intesa, lo stato fisico, il giostrare la sfera, gli inserimenti sulle fasce, l’attaccare lo spazio e la profondità, ma anche qualche soluzione di fantasia che in qualche gara potrà essere importante.

Ma ecco le formazioni che mister Guarracino ha schierato in queste due amichevoli:

SORRENTO – EQUIPE SANNIO 10-0

Marcatori: 10’, 13’ e 32’ Gargiulo Alf., 20’ Fusco, 30’ De Angelis, 37’ e 41’ Di Prisco, 40’ Sannino, 58’ Paradiso, 63’ Esposito S.

Formazione: Leone (35’ D’Oriano, 75’ Paolella), Russo V (46’ Giobbe, 75’ Ruocco), Di Palma (46’ Vitale), Todisco (30’ Gargiulo Ale, 60’ Di Gregorio), Fusco (46’ Raimondi), Guarro (60’ Reich), Di Prisco (42’ Bozzaotre, 60’ Ruggiero), De Rosa (46’ Paradiso), Gargiulo Alf (35’ Cifani, 60’ Esposito L), De Angelis (35’ Qehajaj, 65’ Guastella), Masi (30’ Sannino, 64′ Iodice).

SORRENTO – PONTEROMITO 11-0

Marcatori: 9’, 40’ Guarro, 13’, 34’ Gargiulo Alf, 14’ Sannino, 43’ De Angelis, 55’ Todisco, 63’ Qehajaj, 65’ Vitale, 76’ Esposito S, 82’ Guastella.

Formazione: Leone (45’ D’Oriano), Russo V (45’ Raimondi), Esposito L (45’ Di Palma), Di Ruocco (45’ Todisco), Fusco (45’ Ruocco, 74’ De Martino), Guarro (45’ Reich), Di Prisco (45’ Vitale), Paradiso (45’ Masi), Gargiulo Alf (45’ Cifani), 66’ Esposito S), De Angelis (45’ Qehajaj, 74’ Guastella), Sannino (45’ Bozzaotre).

GISP