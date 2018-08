Sorrento il ponte di legno che dalla Regina Giovanna va alla Solara attraversato anche da Laura Antonelli, ha resistito più di quello di Morandi a Genova

Sorrento il ponte di legno che dalla Regina Giovanna va alla Solara attraversato anche da Laura Antonelli . A farcelo sapere in una discussione nata su facebook Antonino De Angelis che nostalgicamente difende il ponte, dopo la segnalazione del WWF Terre del Tirreno

La mia osservazione è solo sentimentale perché 50 anni fa Laura Antonelli ci correva sopra in un suo famoso film; la passerella è sempre li e non è caduta, ciò dimostra che quando su una struttura si interviene con continuità, anche se fatta, come questa, di “sproccole” può resistere più a lungo di un ponte in calcestruzzo trascurato.