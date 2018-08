Sorrento. Pescatori sportivi nell’area dei Bagni della Regina Giovanna, sanzioni della Capitaneria di Porto

Lungo le coste della penisola sorrentina continuano i controlli della Capitaneria di Porto per combattere e sanzionare le azioni illecite a danno dell’ambiente marino e delle coste stesse. Questa mattina i controlli di Locamare di Sorrento si sono concentrati nell’area dei Bagni della Regina Giovanna con l’elevazioni di tre sanzioni amministrative nei confronti di pescatori sportivi che avevano catturato dei prodotti ittici sotto la misura minima consentita dalla legge. In particolare sono stati pescati cinque chili di palamita sarda di misura inferiore ai 25 centimetri. Il pescato è stato sequestrato e consegnato agli operatori di Penisolaverde per il dovuto smaltimento mentre i pescatori sono stati multati per un totale di 3.000 euro. Dalla Capitaneria di Poto fanno sapere che i controlli non si fermano e continueranno per tutto il periodo estivo in modo da creare un deterrente alla pesca illegale di specie ittiche di taglie inferiori alle misure consentite dalla legge che mira a tutelare le specie che in questo periodo dell’anno sono in fase di sviluppo.