Sorrento parcheggio Rota, colpo di scena. La Edilgreen ricorre al Tar e il Comune si costituisce . Sembra una telenovela, l’ultima puntata è stata quella del ricorso al TAR vinto dal WWF con l’ingegner Elefante che si è dimesso dall’incarico avuto dalla Edilgreen .

Si voleva realizzare un’autorimessa nell’area per la quale si era chiesta l’intitolazione a Giovanni Antonetti, il compianto avvocato militante di Italia dei Valori e alfiere della battaglia contro Boxlandia.

Una vicenda complessa che arrivò a un procedimento giudiziario e penale al Tribunale di Torre Annunziata coinvolti la Edilgreen srl, al proprietario del fondo, l’avvocato Adriano Bellacosa , ex assessore della provincia di Salerno ed anche i commissari ad acta. Qui la sentenza relativa al permesso 33/2010 Sentenza parcheggio Rota Sorrento Boxlandia

Ora l’ennesimo colpo di scena, la Edilgreen non demorde e ci riprova facendo ricorso al Tar contro il diniego dell’istanza .

All’albo pretorio la costituzione del ComuneDetermina difesa alla Edilgreen

Al momento il nostro è solo un “take” un lancio della notizia. In buona sostanza la Edilgreen ricorrendo al diniego del permesso a costruire riapre la partita. Nel senso che il Tar, ove ve ne siano i presupposti, potrebbe anche imporre al Comune la procedura autorizzatoria, sembra un “deja vu”, insomma grosso modo quello che è già successo nel 2010 con conseguente nomina di commissari da Napoli oppure il Tar Campania potrebbe addirittura ritenere di autorizzare il tutto. Staremo a vedere , faremo ovviamente altri approfondimenti che ora non siamo in grado di fare.