Sorrento, notte da bagordi: attimi di follia in Piazza Lauro

Sorrento, Penisola Sorrentina. Il by night sorrentino è sfogato in attimi di follia che sono avvenuti nel centro della città. Protagonisti della notte da bagordi sono stati dei turisti stranieri, che in stato di ebbrezza sono scesi in strada in mutande, abbattendo i motorini che si trovavano parcheggiati in Piazza Lauro.

I forti schiamazzi notturni hanno svegliato alcuni condomini del Corso Italia, al civico 261, che sono stati costretti ad allertare con urgenza il 113, chiedendo alla Polizia di mettere fine a quell’evento pericoloso ed indecoroso: i turisti infatti alle 5 del mattino commettevano degli atti osceni in strada, oltre a minacciare i passanti.