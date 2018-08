Sorrento, motori tutta avanti: verso l’inizio stagione

Il presidente Cappiello conferma che sarà un’annata tranquilla, una settimana per l’esordio in coppa, la formazione dei gironi slitta a dopo ferragosto, per il campo Italia presto i lavori

Sorrento – Ormai ci siamo il Sorrento mette i motori avanti tutta verso l’inizio della stagione che ci sarà tra una settimana con l’esordio in coppa ed presidente Cappiello conferma che sarà un’annata tranquilla mentre la formazione dei gironi slitta a dopo ferragosto.

In sintesi quello che sta accadendo in questi giorni con i costieri che hanno chiuso il ritiro nuscano battendo in amichevole il San Tommaso Avellino per 3-1 con le reti di: 2′ Russo V (SO), 30′ De Rosa (SO), 57′ Trimarco (ST) e 74′ Macri (SO).

Mister Guarracino ha così schierato le formazioni nei due tempi: Sorrento (primo tempo): Leone, Raimondi, Di Palma, Di Ruocco, Russo V, Guarro, Di Prisco, De Rosa, Gargiulo Alf (15′ Qehaiaj), De Angelis, Sannino.

Sorrento (secondo tempo): D’Oriano, Ioio, Fusco, Todisco, Russo V , Guarro (69′ Macri), Masi, De Rosa (67′ Silvestri), Qehaiaj (72′ Fiorentino), De Angelis (52′ Cifani), Vitale.

Ora si ci ritroverà al campo Italia per gli allenamenti settimanali che finiranno di far bene coagulare il team, e che porteranno i rossoneri all’esordio nella Coppa Italia: si giocherà il 19 agosto in casa il Turno preliminare in gara unica contro l’Ercolano e l’orario dovrebbe essere le 16.00, come stabilito dalla Lega, ma è da definire ancora.

Una stagione che se parte con la coppa non con il formare i gironi per le varie vicende che stanno attanagliando la serie B e la lega Pro a causa delle estromissioni di varie squadre tra cui Bari, Cesena ed Avellino, ed anche a causa del non voler far partire la serie cadetta a 19 squadre.

Insomma tutto un bailamme che per forza di cose si dovrà risolvere al più presto.

Ma intanto in casa rossonera parla il presidente Cappiello che in un’intervista rilasciata a restodelcalcio.com, dice che dopo la passata stagione che non li vedeva favoriti, si è raggiunti l’obiettivo con il sacrificio e l’impegno, ma questa sarà una tranquilla ma senza porsi limiti.

A riguardo della squadra afferma che c’è stata sia la riconferma di mister Guarracino e che di buona parte dell’ossatura della squadra, e chi è restato ha ben accolto in nuovi facendo si che ci fosse da subito una buona amalgama. Mentre ribadisce un concetto primario, che è quello che sa cosa si deve fare per avere una società solida, che guarderà con attenzione ai conti, non farà nel mercato dei colpi eccelsi ma si punterà sui giovani, e questo lo sta a dimostrare i risultati che ha ottenuto la squadra Juniores.

Forse la spina che dovrà affrontare la squadra rossonera è quella del campo Italia perché nei giorni scorsi c’è stato il semaforo verde da parte del Comune di Sorrento che sta accelerando per l’apertura dei cantieri al più presto per effettuare i lavori alla tribuna centrale e laterale e mettere il nuovo manto erboso sintetico.

Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno al milione di euro, di cui 350mila per le due tribune (centrale e laterale), dove ci sono infiltrazioni di acque meteoriche, intonaci saltati, tondini di ferro arrugginiti, rivestimento mancante alla scala d’accesso alla tribuna centrale, problemi vitali all’impianto elettrico, da rimettere i sediolini sulla gradinata della tribuna centrale ed altri vari problemi e rimettere in sesto i servizi igienici.

Come si vede una bella gatta da pelare, poi si dovrà rimettere il nuovo manto erboso sintetico ed il resto del finanziamento (600mila euro) sarà appunto per l’installazione di esso, che lo fu ben dieci anni fa, ma ora si necessita di cambiarlo.

GISPA