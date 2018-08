Sorrento-Mercato via San Renato, canone per posteggio non pagato: Comune si attiva

Ancora problemi legati ai permessi per le concessioni dei posteggi nel mercato di Via San Renato a Sorrento. Solo un anno fa vennero emesse delle ordinanze da parte del Comune per riscuotere le cifre dovute da parte degli operatori commerciali che non erano in regola con i versamenti per quanto riguarda le concessioni comunali.

Noi di PositanoNews venimmo a sapere che circa un terzo degli operatori totali che erano attivi sull’area ricevettero la notifica delle ordinanze emanate dal dirigente dell’ufficio Commercio Donato Sarno, ordinanze che informavano della decadenza della concessione. Alcuni di questi esercenti erano in debito da diversi anni, per un totale di quasi 80 mila euro. Dopo varie proroghe comunali, oggi è partito un altro provvedimento nei confronti del titolare di uno dei posteggi.

Questo non aveva versato tutte le rate del debito, il cui saldo era previsto per la fine dello scorso dicembre, e così la Andreani Tributi ha avvertito il Comune che si è attivato. Ecco così che è scattata la decadenza della concessione