Sorrento Marco Fiorentino corteggia Mario Gargiulo e lui dice “No stress”. L’ex sindaco rischia di uscire

Sorrento Marco Fiorentino corteggia Mario Gargiulo e lui dice “No stress”. E l’ex sindaco rischia di uscire.. Sorrento nel caos di agosto con belle manifestazioni , a volte troppo brevi, come ieri il concerto d’Arpa che arrivati dopo le 22,30 era già finito, senza la presenza di qualcuno dell’amministrazione. L’assenza di Gargiulo si sente.. agli eventi lo vedevi sempre e difficilmente forse sarebbero stati così brevi , qualcuno è arrivato dopo un’ora dal previsto inizio, anche perchè erano girate informazioni di spostamento dal chiosto alla chiesa, comunque sia Scibilia ci ha detto che dovevano partire i musicanti e lasciamo perdere..

Tutt’altra musica invece è quella politica, negli ambienti si sa che c’è stato un incontro a Marina Grande fra Marco Fiorentino e Raffaele Apreda, un incontro cordiale e non politico, perchè Apreda dopo l’inchiesta, per la quale non ha avuto alcuna condanna, ha lasciato la politica

Forse in vena di riappacificazioni Marco Fiorentino, dopo Apreda, che attaccava dall’opposizione, vuole vedere anche l’ex assessore Mario Gargiulo.. Proprio lui di cui, secondo le voci di corridoio, Fiorentino ha voluto la testa per trovare un’intesa con Peppino Cuomo..

Mario Gargiulo continua a parlare con le foto, prima la bicicletta, per dire che continua a correre per le elezioni, ora un “No stress”, come a dire “Non rompete..”..

Insomma uscito lui, potrebbe voler dire, può uscire benissimo anche Fiorentino per incompatibilità per la vicenda del risarcimento del primo maggio oppure semplicemente “Io faccio la mia strada” e vedetevela voi..

Peppino Cuomo è ancora alla ricerca del successore, l’uomo più forte e più votato , Massimo Coppola, che potrebbe essere il designato naturale, forse non riveste quelle caratteristiche di riportare la sua linea , come potrebbe fare Marzuillo , per esempio, ma staremo a vedere.. intanto mentre si sente un pò l’assenza emerge, per la fattività, Luigi Di Prisco, al quale però non viene riconosciuto un ruolo di assessore..

Cosa potrebbe succedere?

Nonostante il defenestramento dalla Giunta gli uomini “forti” continuano a essere loro Gargiulo e Coppola.

Marco Fiorentino a questo punto spera in un asse con Cuomo, con in ballo anche il collegamento col parcheggio Correale e il Porto, mentre continua a tempestare su Conservatorio e Case ex Aprea?

Staremo a vedere