Sorrento. La Villa Romana dei Bagni della Regina Giovanna spiegata in una brochure distribuita ai tanti visitatori

Il sito paesaggistico dei Bagni della Regina Giovanna del Capo di Sorrento rappresenta uno dei beni storico-archeologici più importanti della penisola sorrentina ed ogni anno viene visitato da tantissimi turisti che si lasciano incantare dalla bellezza e dalla particolarità del luogo e si regalano un tuffo nelle acque cristalline che lo contraddistinguono, ma non sempre conoscono la storia di questo posto magnifico. Proprio per questo da qualche giorno, all’ingresso della strada che conduce al sito, viene distribuita una brochure in italiano ed inglese che ripercorre la storia della villa romana marittima del primo secolo dopo Cristo i cui resti sono ancora ben visibili sugli scogli. Una lodevole iniziata che permette di valorizzare al meglio il nostro territorio consentendo a chi lo visita di conoscerne ed apprezzarne non solo la bellezza indiscussa ma anche la storia ed il valore archeologico.