Sorrento: furto in casa a Paolo Esposito del Caruso

SORRENTO- Furto in pieno giorno al centro di Sorrento precisamente a via degli Aranci. Qualcuno si è introdotto in casa di Paolo Esposito proprietario del famoso ristorante ”Caruso” forzando la porta, i ladri hanno rovistato tra armadi, cassetti e cassettiere in camera portandosi via anelli, collane e contanti. I malviventi sapevano che a quell’ora in casa non c’era nessuno, al rientro i proprietari hanno trovato la brutta sorpresa.

Le forze dell’ordine stanno cercando di indagare, ora il timore è che si possa registrare un’ ondata di furti.

Seguiranno aggiornamenti.