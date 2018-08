Sorrento: I fuochi previsti per il 15 agosto, avranno luogo sabato 25 agosto alle 22:30

SORRENTO. I titolari dell’hotel Bellevue Syrene, dell’hotel Continental e dell’hotel Imperial Tramontano comunicano che lo spettacolo pirotecnico, originariamente previsto per la sera del 15 agosto,annullato per rispetto alla tragedia accaduta a Genova, avrà luogo sabato 25 agosto alle 22,30. La manifestazione era stata rinviata a seguito dei tragici fatti di Genova, in segno di cordoglio e di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari.