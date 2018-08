Sorrento, don Fabio De Biase lascia la parrocchia di Santa Maria di Casarlano

Una notizia che stava circolando nell’aria da qualche giorno e che ora sembra concretizzarsi sempre di più. Don Fabio De Biase lascerà la parrocchia di Santa Maria di Casarlano a Sorrento. Don Fabio aveva raccolto l’eredità di don Giovanni Ferraro nel febbraio del 2015 nella chiesa della frazione collinare di Sorrento.

Una chiesa che fa parte delle sette che godono del privilegio dello Jus Patronato, ovvero il privilegio di far eleggere il proprio parroco ai fedeli. Ancora non si conoscono le cause dell’addio che dovrebbe avvenire a settembre, né la nuova meta di Don Fabio: alcuni parlano di una caserma militare a Viterbo dove si dovrebbe occupare della formazione dei giovani.

Tanto sconcerto in paese, qualcuno ha commentato: “Ha troppi avvoltoi intorno”; altri “Mi dispiace molto perché con lui era arrivata una ventata di freschezza”.