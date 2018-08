Sorrento, dal Relais Regina Giovanna, arriva il weekend benessere

Con i maestri dell’Associazione Armonya, in una cornice dagli scorci più suggestivi della penisola sorrentina, si potranno vivere momenti di intensa e sconosciuta emozione.

Sorrento – Dalle discipline olistiche e bio naturali, anche lungo il territorio sorrentino, iniziano a diffondersi strutture legate alla cultura orientale che riscuotono un forte interesse sia da parte dei turisti che della popolazione residente. Una nuova realtà tutta da scoprire che con la guida di maestri e collaboratori altamente specializzati, prevede la realizzazione di un percorso ricreativo e rigenerativo che porterà ad esplorare aspetti dormienti della propria personalità. Bagno sonoro con campane tibetane teraupetiche, meditazione immersi nella natura, canalizzazione del respiro, creazioni artistiche in gruppo, momenti di condivisione ed altro ancora saranno vissuti presso la prestigiosa struttura del Relais Regina Giovanna, nel weekend a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Un evento voluto ed organizzato dall’Associazione Armonya, con i maestri Michelangelo Casale, Isabelle Lemaitre e Mariagrazia Manfredi. I quali, già da tempo impegnati attivamente nella diffusione di tali discipline lungo il territorio sorrentino, dal 31 agosto al 2 settembre, propongono di catalizzare l’interesse dei tanti seguaci e curiosi di spazi spiritualmente ricreativi circa attività terapeutiche quali : Yoga, Taijiquan, meditazione Taostica, Campane Tibetane, respirazione, Arteterapia . Il cui preciso obbiettivo resta quello di stimolare la consapevolezza del proprio “sè interiore”, in contrapposizione alle continue accelerazioni della società moderna.

All’ombra degli ulivi secolari baciati dalla brezza marina, della prestigiosa location di Capo di Sorrento,le vibrazioni del suono OM, considerate inno dell’universo, unite alla pranoterapia, favoriranno il rilassamento ed indurranno ad uno profondo stato meditativo. Nello specifico, il Weekend in Armonya “creatività ed equilibrio interiore”al Relais Regina Giovanna, sarà composto dalle seguenti fasi:

Venerdì 31 Agosto – Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Saluto Gasshò, presentazione del programma e degli operatori. Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 :Test Kinesiologico sui Chakra, individuazione degli aspetti su cui lavorare durante il weekend. Meditazione e Bagno Sonoro con le Campane Terapeutiche Tibetane.

Le campane tibetane hanno la capacità di modificare la struttura cellulare alterandone la vibrazione attraverso il principio della risonanza. Questo principio indica la capacità delle vibrazioni più potenti di cambiare le meno potenti di altri oggetti e fare in modo che sincronizzino i loro ritmi con quelli del primo oggetto. Le vibrazioni interagiscono anche con le cellule del sistema nervoso ed i neuroni, permettendo di raggiungere stati di coscienza più elevati, maggior chiarezza e armonia mentale. – Seguirà pausa con bevande energetiche naturali e condivisione di gruppo. Conducono:Isabelle Lemaitre, Michelangelo Casale e Mariagrazia Manfredi.

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 Pranzo vegetariano al Ristorante Relais Regina Giovanna. – Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 Relax. Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Arteterapia (prima parte)

“LABORATORIO CREATIVO DI MODELLAZIONE DELL’ARGILLA”. – La modellazione dell’argilla possiede un grande valore terapeutico.E’ facile da manipolare e consente a ciascuno quella possibilità di esprimersi che altri materiali non concedono. L’argilla richiama al gioco e l’esperienza tattile che si ottiene attraverso la modellazione di questa materia, avvia uno stato di concentrazione e di analisi intensa che favoriscono il dialogo interiore e quello con gli altri dandogli forma. Condivisione e tempo libero. Conduce:Mariagrazia Manfredi.

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 La filosofia Taoista, il pensiero circolare ed i movimenti Taiji (stile Yang), esercizi di Qigong statico. Conduce: Michelangelo Casale. Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 Condivisione di gruppo e tempo libero. Ore 21:00, cena libera.

Sabato 1 Settembre – Dalle Ore 7:30 alle ore 9:00, Colazione libera. – Dalle Ore 9:00 alle ore 11:30: Pratica di Taijiquan (stile yang) ed esercizi di Qigong statico. Pausa con bevande energetiche naturali e condivisione di gruppo.Conduce: Michelangelo Casale.

Dalle Ore 11:30 alle ore 13:00, Meditazione guidata dell’animale interiore.

Conducono: Isabelle Lemaitre, Michelangelo Casale e Mariagrazia Manfredi.

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00, pranzo vegetariano al Ristorante Relais Regina Giovanna. – Dalle ore 15:00 alle ore 16:30, relax. – Dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Arteterapia (seconda parte)

“L’ARTE DELL’ EQUILIBRIO NEL DISEGNO”

Vi proponiamo di realizzare una scultura di sassi in equilibrio che verrà da voi disegnata. Breve descrizione dello Stone Balancing. Ogni pietra ha una sua storia, segni profondi e indelebili come le cicatrici sulla nostra pelle; ogni pietra ha un suo peso, una sua forma, una sua dimensione e soprattutto, un suo equilibrio.Libera la tua creatività, crea il tuo spazio visivo tramite la comprensione. Conducono: Sasà Donnarumma e Isabelle Lemaitre.

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Ricerca del materiale per il mandala. – Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 Condivisione di gruppo e tempo libero. – Ore 21:00 Cena libera.- Ore 23:00, meditazione serale su richiesta.

Domenica 2 Settembre – Dalle Ore 7:30 alle ore 9:00, Colazione libera. – Dalle Ore 9:00 alle ore 11:30, Yoga Ashtanga – Pausa con bevande energetiche naturali e condivisione di gruppo. Conduce: Anna Paula Hönig.Dalle Ore11:30 alle ore 13:00, meditazione kundalini e relax. Conducono:Isabelle Lemaitre, Michelangelo Casale e Mariagrazia Manfredi.

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00, pranzo vegetariano al Ristorante Relais Regina Giovanna. – Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, Arteterapia (Terza parte) “IL MANDALA DI GRUPPO”. Condivisione della pietra della gratitudine. Conducono: Isabelle Lemaitre, Michelangelo Casale, Mariagrazia Manfredi, Anna Paula Hönig e Sasà Donnarumma. – Ore 17:00 Il soggiorno si conclude con il Saluto Gasshò.

Una prestigiosa dimora, immersa nel cuore della penisola sorrentina e famosa sin dall’epoca romana come residenza estiva, il Relais Regina Giovanna offre quanto di meglio ci possa essere in termini di tranquillità e riservatezza. Circondato da un immenso uliveto che si distende dalla collina fino a toccare le limpide acque del Tirreno,la location sorrentina diventa per i partecipanti all’evento , l’occasione per cogliere dei momenti unici in un luogo ideale, dove il tempo, in un’epoca di assoluta confusione, torna ad essere la cosa più preziosa.- 24 agosto 2018 – salvatorecaccaviello