Sorrento, continuano i controlli per gli abusi edilizi, in nove sotto accusa

Sembrerebbe quasi essere stata la bella stagione dei controlli, più che dal punto di vista climatico, dove ci ha riservato non poche sorprese. I controlli erano già stati precedentemente promossi da Salvini ma in un ambito leggermente differente, quello inerente agli abusi di attività commerciali fuori regola. La task force sta continuando anche nell’ambito degli abusi edilizi. Sono state beccate nove persone, segnalate immediatamente dopo alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per aver violato le attuali disposizioni di legge vigenti.

Le violazioni

In Via San Cesareo, nel ben noto centro storico di Sorrento, è stata ritrovata una tenda di 3 metri che occupava una bella fetta di suolo pubblico adibita ad uso commerciale, sono due le persone deferite. In Via San Nicola, sempre nel centro storico di Sorrento, è stato cambiata in modo irregolare, senza dichiarandola, la destinazione d’uso di un lastricato solare mediante il rifacimento edile ed impiantistico. Sono state accusate, per questo, 6 persone: due usufruttuari, il proprietario, il comproprietario, il direttore dei lavori e la ditta edile che li ha eseguiti.

Per finire, sul Corso Italia, i proprietari di un’abitazione hanno tentato di allargare il volume di un terrazzo in maniera totalmente abusiva dove è stata posizionata anche una lamiera di 16 metri per separare i diversi ambienti della casa. In tal caso è stata denunciata la proprietaria dell’abitazione.