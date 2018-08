Sorrento e Capri: Ferragosto sicuro, uno arrestato e 4 denunciati. Droga 335 persone identificate

L’arresto è scattato per droga ad Anacapri dove i carabinieri hanno notato per strada un 21enne incensurato di Sant’Anastasia,Giorgio Ciriello. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con addosso 11 dosi di cocaina e mille e 300 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio ed è stato tradotto in carcere. A Sorrento, in piazza Lauro, i militari hanno sorpreso una 15enne e un 17enne del posto in possesso di 5 grammi di marijuana ciascuno.

I controlli per la sicurezza in strada hanno portato anche ad elevare 15 contravvenzioni, al sequestro di 5 auto non coperte da assicurazione e al ritiro di 5 patenti di guida

I carabinieri della stazione di Anacapri guidati dal luogotenente Cristoforo Perilli, nell’ambito dei servizi straordinari coordinati dal capitano Marco la Rovere della compagnia di Sorrento, hanno arrestato per droga un ragazzo di 21 anni, Giorgio Ciriello. Una pattuglia ha notato in strada il giovane, incensurato di Sant’Anastasia, in atteggiamento sospetto. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 1.300 euro in denaro contante. Tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, è stato tradotto in carcere. La droga e le banconote sono state sequestrate. In corso ulteriori approfondimenti.

Controlli anche a mare ad opera dei carabinieri della stazione di Capri che hanno fermato numerose imbarcazioni e identificato armatori, comandanti e ospiti.

Nel territorio della compagnia di Sorrento che comprende tutti i comuni della costiera sorrentina e dell’isola di Capri, 4 persone sono state denunciate per vari reati (in particolare droga e guida in stato di ebbrezza) dai carabinieri nella giornata di Ferragosto, sono state elevate 15 contravvenzioni al codice della strada, sequestrate 5 auto non coperte da assicurazione, ritirate 5 patenti di guida, segnalati tre giovani per possesso di droghe leggere e identificate complessivamente 335 persone.