Sorrento calcio. Attesa per il sorteggio del calendario della serie D. Domani in diretta su Positanonews.

Domani il Sorrento conoscerà le sue avversarie per la stagione che sta per iniziare, ai nastri di partenza quest’anno in Serie D troviamo anche due nobili decadute dalla serie B per i risaputi problemi societari, Bari e Avellino, che vista la divisione per regione che il campionato di serie D propone potrebbero trovarsi proprio insieme al Sorrento dando quindi vita a match dal grande fascino.

Segui con noi il sorteggio del calendario per scoprire quali saranno le avversarie del Sorrento Calcio per la stagione 2018/19