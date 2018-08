A Sorrento avvistato l’attore di Zorro Antonio Banderas!

José Antonio Dominiguez Bandera, meglio conosciuto sotto il nome di Antonio Banderas, è un attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore spagnolo. E’ famoso soprattutto per la pellicola cinematografica “La maschera di Zorro” debuttato nel 1998 dove ha raggiunto la sua massima popolarità. Da annotare, comunque, anche molti altri film di successo tra cui: “Intervista col vampiro”, “Philadelphia”, “C’era una volta in Messico” e la saga di “Spy Kids”. Ha doppiato, inoltre, il “Gatto con gli stivali” nella saga di “Shrek”. Da sottolineare la collaborazione con personaggi del calibro di Sylvester Stallone, Mel Gibson, ed Arnold Schwarzenegger nel celebre film “I mercenari 3”.

Nella vita non è stato sempre fortunato in quanto il suo successo è stato raggiunto in ambito cinematografico soltanto dopo anni ed anni, dapprima fu commissario di polizia ed insegnante, e soprattutto stava per intraprendere una carriera da calciatore che fu stoppata per via di un infortunio al piede, una frattura grave. La sua passione vera, però, era la recitazione pertanto studiò alla scuola d’arte drammatica di Malaga, in Spagna. Il successo nell’ambito della recitazione non fu immediato, dopo averla studiata lavorò prima come modello e cameriere.

E’ stato avvistato a Sorrento, a piazza Tasso, a gustarsi un gelato al Bar Primavera. Sorrento dunque, è una piazza celebre dal punto di vista internazionale, tant’è che Banderas ha deciso di girarci un film prossimamente.