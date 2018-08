Sorrento. Auguri agli sposi Maggiorino e Melissa

Lo scorso 19 luglio Maggiorino Coppola e Melissa Calza hanno coronato il loro sogno d’amore a Sorrento e noi oggi vogliamo formulare loro i migliori auguri di una lunga e felice vita insieme. E’ passato un mese e mezzo dalle nozze ma un evento così bello ed importante merita sempre di essere ricordato perché la data del matrimonio è l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di due persone, un punto di partenza e non di arrivo. E’ per questo che formuliamo ai due neosposi i migliori auguri affinché la felicità che si legge chiaramente in questa foto possa accompagnarli ogni giorno della loro vita insieme.