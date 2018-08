Sorrento. Appaltati i lavori per il restauro del Sedil Dominova. Inizieranno il prossimo autunno

Nei giorni scorsi sono state espletate le procedure della gara di appalto per il restauro di Sedil Dominova, uno dei monumenti più importanti della cittadina costiera, situato nel centro storico. La ditta vincitrice è stata la Veri Restauri srl di Favara, in provincia di Agrigento, per un importo di quasi 283.000 euro. “Il prossimo autunno avranno inizio i lavori sulla parte strutturale e su quella più propriamente artistica del Sedil Dominova – spiega il sindaco Giuseppe Cuomo – Saranno oggetto di intervento i preziosi affreschi che adornano la volta, così da restituire alla città una preziosa testimonianza storica e culturale”. L’edificio, l’unico degli antichi seggi nobiliari che, ancora oggi, si possono ammirare in Campania, venne costruito tra il 1200 ed il 1300 ed ha ospitato per circa cinque secoli una parte dell’aristocrazia sorrentina. Dal 1877 è sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Le pareti della sala esterna sono affrescate con motivi che s’avvicinano alla scuola del pittore sorrentino Carlo Amalfi, eseguiti nel Settecento.