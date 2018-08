Sorrento ambulanza del 118 interviene in codice rosso, personale aggredito per aver parcheggiato male. VERGOGNA

Sorrento. Si parla di mala sanità in genere, ma qui siamo in presenza di personale del 118, dell’ambulanza di rianimazione di stanza a Sant’Agnello, che è intervenuta immediatamente per un codice rosso. Cioè un pericolo anche di vita , stando alla segnalazione. Gli operatori sono intervenuti in Via San Valerio nei pressi del cimitero, per poter intervenire sono stati costretti a parcheggiare male , probabilmente creando qualche momentaneo fastidio a qualcuno. E per questo sono stati addirittura aggrediti. Una vergogna inaudita, dalla redazione di Positanonews massima solidarietà agli operatori del 118 che intervengono anche a Massa Lubrense e fino a Tordigliano di Vico Equense sulla S.S. 163 per salvare vite umane anche in estate. Quando i soccorsi non arrivano tempestivamente non è stata mai colpa loro. Come abbiamo potuto verificare si tratta dei tempi della centrale operativa del 118 della Regione Campania, a volte non risponde, come è successo in Via delle Rose a Piano di Sorrento, o ci vuole quel tempo per ricevere la segnalazione e poi trasmetterla. Quando la centrale operativa da Napoli poi indirizza i soccorsi , questi sono tempestivi. Se in codice rosso può anche capitare che non parcheggino proprio benissimo, ma è evidente che un’ambulanza, sopratutto in quel posto non è andata per prendersi un caffè. Non lasciamoli soli i nostri angeli soccorritori e andiamogli incontro quando intervengono , troppe e incomprensibili aggressioni a chi non fa altro che essere l’ultimo , ma più importante, terminale dell’emergenza sanitaria.