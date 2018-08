Sorrento, albergo non versa imposta di soggiorno per 27 mila euro: Comune gli fa causa

Albergo non versa imposta di soggiorno e il Comune gli fa causa. E’ successo a Sorrento, dove si è deciso di procedere per vie legali contro la società alla quale fa capo un noto albergo del posto. Come si legge dal documento presente nell’albo pretorio, il Comune avrebbe constatato il mancato versamento, dell’imposta di soggiorno relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre dell’anno 2017.

Il tutto risale all’aprile scorso. Il Comune diffidò il legale rappresentante a versare nelle casse comunali la somma di ben 27.916,50 euro entro 10 giorni dalla notifica. Pagamento che non è stato effettuato e, come si legge, “si è reso necessario, per la tutela degli interessi dell’Ente, promuovere dinanzi alla Magistratura competente ogni utile azione legale finalizzata al recupero di quanto dovuto conferendo procura all’Avv. Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento”.