È stato Federico Colli a chiudere i sei appuntamenti con i Concerti di Mezzanotte che hanno riscosso tra il pubblico della Città della Musica un successo andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Anche per il trentenne bresciano una Sala dei Cavalieri gremita in ogni ordine di posti.

Tanti applausi per l’impeccabile esecuzione del programma scelto per l’appuntamento conclusivo di questa fortunata serie di concerti voluti dal direttore della sezione musica del Ravello Festival, Alessio Vlad: otto sonate per pianoforte scelte tra le composizioni di Domenico Scarlatti e soprattutto per l’omaggio alla notte forse più celebre di tutta la letteratura pianistica, la notturna tonalità di Do diesis minore di Chopin opera postuma, a cui appartengono il celebre Notturno, la Mazurka ‘della notte’ e il grande valzer dedicato alla baronessa Rotschild.

La 66esima edizione del Ravello Festival chiuderà domani (sabato 25 agosto) con l’Orchester der Deutschen Oper Berlin diretta da Donald Runnicles con un programma totalmente dedicato a Richard Wagner, nume tutelare di Ravello e del suo Festival. (ph Pino Izzo)