Sindrome da Ponte Morandi, chiusi tutti gli altri ponti d’Italia

Quello che è successo a Genova e che ha sicuramente dell’incredibile ora, per forza di cose, si ripercuote in tante parti d’Italia dove comincia a crescere la paura che possa non rivelarsi essere un episodio singolo ma che, per le caratteristiche strutturali dell’Italia in generale possa accadere nuovamente. Quindi, una concepibilissima fobia sullo stato di tutti gli altri ponti d’Italia.

Ponte Capograssi di Sulmona in Abruzzo

Proprio per i motivi sopradescritti, un altro ponte, progettato sempre dall’ingegnere Riccardo Morandi, l’autore medesimo del ponte di Genova, è stato chiuso alla sosta delle auto. L’assessore e vice sindaco Nicola Angelucci ed i tecnici del Comune si sono riuniti a Palazzo S. Francesco ed hanno deciso di chiudere i parcheggi sul ponte in attesa delle necessarie procedure volte a verificare le condizioni effettive dell’importante impianto infrastrutturale che collega il centro storico con la nuova zona di Sulmona. Il ponte fu già chiuso in un’altra occasione, quella risalente al terremoto di Amatrice del 2016 che tutti si ricorderanno. In quell’occasione le giunture della struttura mostrarono importanti segni di cedimento. Tutt’ora, comunque, non vi è presente alcun allarme concreto sulle condizioni del ponte Capograssi ma il comune vuole comunque accertarsi e mantenere sotto stretta sorveglianza la situazione mediante uno studio apposito ed una continua osservazione. Si è anche pensato di consolidarlo e, quindi, di metterlo in sicurezza con dei lavori mirati.