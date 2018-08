Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris rinvia la festa di Ferragosto sul Lungomare in segno di cordoglio per la città di Genova

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l’assessore alla cultura Nino Daniele, in segno di cordoglio e vicinanza al popolo di Genova per l’immane tragedia di oggi, hanno deciso di rinviare la festa in programma sul lungomare nella serata di ferragosto. La decisione è stata prese insieme agli organizzatori ed agli artisti della “Notte della Tammorra” che, di fronte al dolore della città ligure, non hanno esitato a sospendere tutti i festeggiamenti. Il sindaco De Magistris, sul suo profilo Twitter, ha dedicato un pensiero alla città di Genova: “La città di Napoli abbraccia la città di Genova in questo giorno così tragico. Esprimiamo solidarietà ai familiari delle vittime e vicinanza ai feriti. Sostegno e forza a chi opera per salvare vite. Il nostro popolo è con voi”. Ci auguriamo che anche altre città in cui sono previsti festeggiamenti in questi giorni di agosto seguano l’esempio che giunge da Napoli.