Il Sindaco e la Giunta Comunale di Capri dicono NO alle richieste di dimissioni

A seguito delle inchieste giudiziarie inerenti all’edilizia che avevano messo sotto processo il Sindaco e la Giunta Municipale di Capri, da questi ultimi proprio è arrivato il no definitivo alle richieste di dimissioni da parte dell’opposizione “Avanti Capri.” Dunque, il percorso, secondo il sindaco dell’isola Gianni De Martino, non deve essere svolto dall’opposizione ma, bensì, dalla magistratura in cui ribadisce la sua piena fiducia. Tutto questo accade in un clima di tensione dove la settimana scorsa le inchieste avevano portato a tre misure cautelari nei confronti del capo d’ufficio tecnico del settore dell’edilizia privata, di un imprenditore edile e di un villeggiante. L’opposizione rappresentata stamane in Consiglio Comunale da Marino Lembo e Salvatore Ciuccio, con le assenze da parte degli altri 4 consiglieri, ha chiesto le dimissioni della Giunta Comunale in seguito ai fatti accaduti. Il sindaco De Martino ha, tuttavia, difeso il proprio operato non accettando le richieste di dimissioni. Dunque l’intera amministrazione resta in carica regolarmente in attesa dei processi giudiziari.