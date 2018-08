Il sindaco di Genova ringrazia la comunità di Amalfi per il sostegno nella tragedia del crollo del ponte Morandi

La tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova avvenuta lo scorso 14 agosto ha toccato profondamente il cuore di tutti e molteplici sono state le manifestazioni di solidarietà ed i messaggi di cordoglio arrivati nella città ligure da ogni parte di Italia e del mondo. La comunità di Amalfi inviò al sindaco di Genova Marco Bucci un messaggio di vicinanza, ancora più forte essendo Amalfi e Genova due delle Quattro Repubbliche Marinare. Il sindaco genovese ha voluto ringraziare la comunità di Amalfi ed il sindaco Daniele Milano per il messaggio di cordoglio ricevuto in occasione della tragedia che ha colpito la sua Genova. Queste le parole del sindaco genovese: “Caro Sindaco, grazie per il messaggio di cordoglio che hai voluto far pervenire a seguito del tragico evento che ha provocato un’ingente perdita di vite umane. Ti ringrazio anche a nome dell’intera città per la solidarietà e sentimento di vicinanza che hai voluto esprime, che è di sollievo allo sgomento, al dolore e alla commozione suscitati nell’intera comunità genovese, la quale grazie al contributo di tutti saprà superare anche questa difficile prova con forza e coraggio”.