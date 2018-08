Sicurezza in Penisola Sorrentina: ecco altre due squadre di Carabinieri

Buone notizie per i cittadini e i turisti della Penisola Sorrentina. E’ stato deciso, infatti, l’incremento di forze che garantiscano la sicurezza del territorio durante il periodo estivo. Questo, come sappiamo, è il momento dell’anno in cui sul territorio si riversano più turisti che spesso sono facili prede di ladri e malviventi in generale. Ecco perché il comando di Torre Annunziata ha deciso di inviare altri uomini sul territorio.

Sono già attive da ieri, quindi, altre due squadre di Carabinieri, aggiunte alle 25 unità che sono attive da inizio estate. L’intento, quindi, è quello di garantire maggiore sicurezza ai visitatori, specialmente per quanto riguarda la zona che interessa la Circumvesuviana, le varie stazioni, dove spesso accadono episodi di violenza e di piccola e media criminalità, e per quanto riguarda il territorio che comprende i vari comuni costieri.