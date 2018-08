Si ribalta con il trattore, muore 74enne ad Avellino L’anziano è stato trovato senza vita dai figli

AVELLINO – Un anziano di 74 anni è stato trovato morto questa mattina nel suo terreno, che stava lavorando con un trattore. Sono stati i familiari ad accorgersi del mezzo agricolo ribaltato e a capire che il 74enne era rimasto schiacciato.

L’anziano infatti non rispondeva ai richiami e i figli hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco per liberarlo e al 118. Una volta tirato fuori dal trattore, i sanitari hanno constatato il decesso. Sul posto anche gli agenti della questura di Avellino per accertare le cause dell’incidente.

la Citta