Serie A, il punto sul mercato delle big. Juventus già completa? Napoli in cerca del colpaccio. Inter e Milan rivoluzionate

Si avvicina sempre di più la chiusura del calciomercato italiano prevista per il 17 agosto. Un calciomercato che è stato sicuramente pieno di sorprese e probabilmente il più scoppiettante degli ultimi anni. Sicuramente la maggior parte delle attenzioni le ha catturate l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo.

I bianconeri sono riusciti a compiere un’impresa assolutamente inaspettata portando a Torino uno dei giocatori più forti della storia di questo magico sport e uno dei due più forti in attività. D’altro canto la società ha dovuto far fronte ad un esborso economico incredibile e di conseguenza non ha potuto trattenere Higuain, vero e proprio salvatore della Patria nell’ultima stagione (grazie ai suoi gol decisivi), ceduto al Milan. E forse proprio la cessione dell’argentino ai rivali rossoneri non ha fatto piacere ai tifosi della Juve che hanno dovuto assistere anche ad uno scambio inusuale, Caldara per Bonucci, dovendo dire addio ad una giovane promessa per un giocatore che non aveva lasciato bene l’ambiente. Allegri, intanto, ha confermato che il mercato sia già chiuso… staremo a vedere.

Situazione delicata in casa Napoli, invece, dove i tifosi sono prevalentemente stufi dell’operato del presidente De Laurentiis. Tra voci di corridoio e annunci mancati, il Napoli ha chiuso davvero poco in quanto ad acquisti, o perlomeno non ha messo a segno quel colpo che la tifoseria cerca. Un colpo ad effetto, un top player per credere ancora nello Scudetto, svanito in malo modo lo scorso anno. Dopo le voci sfumate su Di Maria, ora sembrano affievolirsi anche quelle che volevano Edinson Cavani di ritorno in Azzurro. Qualche top player, però, a nostro avviso, arriverà…

Per quanto riguarda le milanesi, Inter e Milan, possiamo davvero parlare di mezza rivoluzione. In particolare i nerazzurri hanno messo a segno diversi colpi: Asamoah, Nainggolan, Politano, De Vrij e Martinez sono colpi che difatti mostrano l’intenzione della società di cambiare rotta rispetto le ultime fallimentari stagioni. C’è chi parla persino di una Inter da Scudetto, mentre si cerca il super colpo a centrocampo. Discorso simile, anche se con le dovute proporzioni vista la diversa situazione economica per quanto riguarda il Milan. I rossoneri hanno abbracciato Caldara e Higuain, due tasselli che saranno fondamentali nello scacchiere di Gattuso.