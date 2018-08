Serie A, fantastico e pazzo Napoli: 3-2 sul Milan in rimonta!

Il Napoli di Ancelotti trova la sua seconda vittoria di fila e la trova nel migliore dei modi. Una partita spettacolare quella contro il Milan che ha visto gli Azzurri rimontare ben 2 reti ai rossoneri e vincere per 3 a 2. Dopo 15 minuti il Milan è passato in vantaggio grazie ad un gol sensazionale di Bonaventura che in sforbiciata buca Ospina dopo la sponda di Borini.

Il Napoli, però, ha continuato a macinare gioco e a non perdersi d’animo, anche se sono ancora gli uomini di Gattuso a trovare la rete: questa volta è Calabria che firma il gol dopo una bellissima azione corale dei rossoneri. Bastano 4 minuti, però, al Napoli per accorciare con Zielinski che infila Donnarumma con un preciso sinistro fuori area. Dopo una doppia occasione per Insigne, arriva il pareggio degli Azzurri ancora con Zielinski che trafigge al volo il portiere rossonero. Nei dieci minuti finali è Mertens che finalizza l’assist di Allan e chiude il match sul 3-2. Napoli a 6 punti dopo due partite.