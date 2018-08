Serie D, in segno di lutto rinviate le gare di Coppa Italia

In serata è arrivato il comunicato della Lnd che dispone che il turno preliminare non si giocherà

Redazione – Nella serata del 17 agosto è arrivato il comunicato della Lnd che dispone che sono rinviate le gare del turno preliminare di Coppa Italia di serie D in segno di lutto.

Una tragedia che non solo ha colpito tante persone di un certo vario ma anche un giovane calciatore 22enne, Marius Djerri, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corviglianese.

Così anche la gara tra il Sorrento e l’Ercolanese salta, si doveva disputare al campo Italia domenica 19 agosto, ma per i fatti tragici di Genova, il crollo di quel già fatiscente ponte Morandi che mietuto tante vittime di ogni ceto sociale, non verrà giocata.

In sequenza proponiamo il comunicato che è stato diramato in serata il 17 agosto:

“La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine settimana, per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la città di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime. In modo particolare, la LND, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22 anni, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corviglianese, società del campionato di seconda categoria ligure, tragicamente scomparso nel crollo del Ponte Morandi.”

GISPA