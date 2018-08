Quest’oggi sono stati ufficializzati i gironi della Serie D 2018/2019. Il Dipartimento Interregionale, guidato da Luigi Barbiero, rende nota la composizione dei 9 gironi, in cui prenderanno parte 168 società sportive in da sei gironi da 18 squadre e tre da 20. Le squadre campane sono state suddivise tra due gironi: nel girone I, Nocerina, Portici e Turris, sono andate a completare il raggruppamento calabro-siciliano, tenendo conto della disponibilità di impianti adeguati a mantenere un maggior livello di sicurezza.

Il dipartimento ha assegnato il neopromosso Sorrento nel girone H, con i rossoneri che andranno a fare compagnia alle conterranee Gragnano, Gelbison, Granata (ex Ercolanese, ndr), Nola, Pomigliano, Sarnese e Savoia, oltre ad a due formazione lucane (Francavilla e Picerno) e le squadre pugliesi. Manca il Bari in questo girone, come si prospettava già prima della presentazione: Avellino e Bari non potevano essere collocate nello stesso girone, per vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza e in base alle informative ricevute dagli Organismi Nazionali per l’ordine pubblico. Gli irpini invece giocheranno nel girone G, con le società laziali e sarde.

Girone H – Città di Gragnano, Gelbison, Granata, Nola, Pomigliano, Sarnese, Savoia, Sorrento, Az Picerno, Francavilla (PZ), Audace Cerignola, Bitonto, Città di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Nardò, Taranto, Team Altamura