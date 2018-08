\"Serenvivity\" a Femin\'Arte : successo per le Ebbanesis

Si è conclusa con grande successo di pubblico la rassegna Femin’Arte che ha impreziosito il belvedere Cappuccini di Sant’Agnello con la voce di artiste al femminile in questa estate. A chiudere la kermesse il duo Viviana e Serena, conosciute come le “Ebbanesis”. Hanno collaborato con Maurizio de Giovanni, Luca Iavarone (fanpage.it) e Elena de Curtis, nipote del principe della risata, Totò.

Hanno avuto riscontri positivi da maestri come Isa Danieli, Lina Sastri, Teresa de Sio, Carlo Cerciello, Fiorenza Calogero e tanti altri. La partecipazione a Tu si que vales ha dato loro maggiore visibilità sul web aumentando così il numero dei followers sui social. Bravura e simpatia hanno fatto il successo di queste due artiste napoletane prima sui social, con una pagina Facebook da 51mila like in meno di un anno, poi in tutta Italia portando in giro il loro progetto “Serenvivity”

e pubblicando il loro primo disco che porta lo stesso nome.

Il concerto di Viviana e Serena del 22 agosto è stato un tuffo tra le canzoni napoletane classiche, macchiette, popolari, villanella, riarrangiate chitarra e voce e con qualche incursione swing come Reginella, ‘O sarracino, Rondinella, ‘O zappatore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O sole mio, tutti rivisitati. Il pubblico del belvedere ha risposto benissimo chiedendo alla fine del concerto il bis di “Per me”, uno dei tre inediti compresi nel loro disco.

“Siamo felici di aver ospitato Femin’Arte quest’anno, speriamo di replicare il prossimo anno proprio qui, dove è in progetto la riqualificazione del belvedere per godere ancora di più dell’incanto di questo luogo” ha detto il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Costanza Martina Vitale